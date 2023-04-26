Арсеньева (Прошина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Прошина) Анастасия Петровна

Место рождения

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.12.1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904

Отец: Прошин Петр Михайлов

Мать: Прошина (Шмарова) Анна Григорьева

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев Николай Васильевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Арсеньев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.12.1927

Сын: Арсеньев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Арсеньева) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Арсеньев Лев Николаевич

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1935

Дочь: Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Арсеньев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Арсеньева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1982
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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