Арсеньева (Прошина) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Арсеньев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1927
Сын: Арсеньев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Арсеньева) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1935
Дочь: Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Арсеньев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Арсеньева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Васильевич
Смерть
1982
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно