село Пехлец, село Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Пехлец

Кораблинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2629Пехлец, с. вл.при рр. Пихлечке и Рановой.26станов. кварт.58248250Церковь православная 1. Ярмарка. Базары. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Княжевская волость
982. Пехлец, село бывшее владельческое и государственное, при речке Ранове, дворов 42, жителей 216, церковь православная, 3 лавки, базар по пятницам, ярмарка 25-го и 26-г Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Кораблинский район
1087Пехлецсело53°57'с.ш.40°06'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Кораблинский муниципальный район, Пехлецкое сельское поселение
61612460101с Пехлецсело
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