Прошин Петр Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Арсеньева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Прошина Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошин Иван Петрович
Мать ребёнка: Прошина Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошин Семен
Мать ребёнка: Прошина Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно