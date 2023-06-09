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Прошин Петр Михайлов

Место рождения

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Арсеньева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Прошина Анна Григорьева

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Иван Петрович

Мать ребёнка: Прошина Анна Григорьева

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Семен

Мать ребёнка: Прошина Анна Григорьева

Григорьевское, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно