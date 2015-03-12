Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

28.01.1935

Дата смерти

12.03.2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ДД
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935

Отец: Арсеньев Николай Васильевич

Мать: Арсеньева Анастасия Петровна

Россия
Рождение ребёнка
13.03.1955

Сын: Данилов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Дмитриевич

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Николай Дмитриевич

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Николай Дмитриевич

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Николай Дмитриевич

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.03.2015
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область