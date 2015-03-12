Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.01.1935
Дата смерти12.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935
Россия
Рождение ребёнка
13.03.1955
Сын: Данилов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Дмитриевич
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1957
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1965
Рождение ребёнка
17.08.1968
Смерть
12.03.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно