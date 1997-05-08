Данилов Николай Дмитриевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.03.1929
Дата смерти08.05.1997
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929
Рождение ребёнка
13.03.1955
Сын: Данилов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1957
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1965
Рождение ребёнка
17.08.1968
Смерть
08.05.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно