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Данилов Николай Дмитриевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

09.03.1929

Дата смерти

08.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929

Отец: Данилов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Данилова (Томилина) Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
13.03.1955

Сын: Данилов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Арсеньева) Таисия Николаевна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
08.05.1997
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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