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Данилов Дмитрий Лаврентьевич

Место рождения

Хрущево-Подлесное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1896

Дата смерти

02.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Данилов Лаврентий

Мать: не указана

Хрущево-Подлесное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Данилов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Данилова (Томилина) Елена Ефимовна

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1929

Сын: Данилов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Данилова (Томилина) Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
14.02.1933

Дочь: Андронова (Данилова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Данилова (Томилина) Елена Ефимовна

Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Славня, Славгородский район, Могилёвская область

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