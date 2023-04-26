Данилов Дмитрий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти02.01.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Данилов Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1927
Сын: Данилов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Данилова (Томилина) Елена Ефимовна
Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1929
Сын: Данилов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Данилова (Томилина) Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
14.02.1933
Дочь: Андронова (Данилова) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Данилова (Томилина) Елена Ефимовна
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Славня, Славгородский район, Могилёвская область