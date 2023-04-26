Данилова (Томилина) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Томилина) Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Данилов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Лаврентьевич

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1929

Сын: Данилов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
14.02.1933

Дочь: Андронова (Данилова) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Лаврентьевич

Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.02.1961
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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