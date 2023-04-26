Данилова (Томилина) Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1927
Сын: Данилов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Лаврентьевич
Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1929
Сын: Данилов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
14.02.1933
Дочь: Андронова (Данилова) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Лаврентьевич
Смерть
13.02.1961
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно