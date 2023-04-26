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Шмаров Илья Григорьев

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.07.1873

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1873

Отец: Шмаров Григорий Иванов

Мать: Шмарова Анастасия Васильева

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.04.1891

Жена: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Шмаров Иван Ильин

Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1898

Сын: Шмаров Александр Ильич

Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Шмаров Григорий Ильич

Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: (Шмарова) Антонина Ильина

Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: (Шмарова) Александра Ильина

Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: (Шмарова) Клавдия Ильина

Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.09.1914

Сын: Шмаров Михаил Ильин

Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1926
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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