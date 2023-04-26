Шмаров Илья Григорьев
Место рождения
Дата рождения17.07.1873
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1873
Бракосочетание
28.04.1891
Рождение ребёнка
13.03.1892
Сын: Шмаров Иван Ильин
Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Рождение ребёнка
17.08.1898
Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Рождение ребёнка
02.11.1902
Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: (Шмарова) Антонина Ильина
Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: (Шмарова) Александра Ильина
Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: (Шмарова) Клавдия Ильина
Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Рождение ребёнка
02.09.1914
Сын: Шмаров Михаил Ильин
Мать ребёнка: Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Смерть
После 1926