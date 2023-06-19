Шмарова (Павлова) Александра Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891
Рождение ребёнка
13.03.1892
Сын: Шмаров Иван Ильин
Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев
Рождение ребёнка
17.08.1898
Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев
Рождение ребёнка
02.11.1902
Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: Антонина Ильина
Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: Александра Ильина
Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Клавдия Ильина
Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев
Рождение ребёнка
02.09.1914
Сын: Шмаров Михаил Ильин
Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев
Смерть
Неизвестно