Шмарова (Павлова) Александра Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмарова (Павлова) Александра Никифорова

Место рождения

Елютинка, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Елютинка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
28.04.1891

Муж: Шмаров Илья Григорьев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Шмаров Иван Ильин

Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1898

Сын: Шмаров Александр Ильич

Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Шмаров Григорий Ильич

Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: Антонина Ильина

Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: Александра Ильина

Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Клавдия Ильина

Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.09.1914

Сын: Шмаров Михаил Ильин

Отец ребёнка: Шмаров Илья Григорьев

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно