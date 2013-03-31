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Казаков Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1978

Отец: Казаков Николай Петрович

Мать: Казакова Раиса

Бракосочетание
Около 2001

Жена: Юлия

Рождение ребёнка
26.01.2002

Дочь: Казакова Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Юлия

Развод
Около 2008

Жена: Юлия

Бракосочетание
31.03.2013

Жена: Казакова Любовь

Рождение ребёнка
11.09.2014

Сын: Казаков Тихон Валерьевич

Мать ребёнка: Казакова Любовь

Рождение ребёнка
18.05.2017

Дочь: Казакова Серафима Валерьевна

Мать ребёнка: Казакова Любовь

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