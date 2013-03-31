Казаков Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1978
Отец: Казаков Николай Петрович
Мать: Казакова Раиса
Бракосочетание
Около 2001
Жена: Юлия
Рождение ребёнка
26.01.2002
Дочь: Казакова Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Юлия
Развод
Около 2008
Жена: Юлия
Бракосочетание
31.03.2013
Жена: Казакова Любовь
Рождение ребёнка
11.09.2014
Мать ребёнка: Казакова Любовь
Рождение ребёнка
18.05.2017
Дочь: Казакова Серафима Валерьевна
Мать ребёнка: Казакова Любовь