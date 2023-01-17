Казаков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1954
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Отец: Казаков Пётр Петрович
Мать: Казакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1977
Жена: Казакова Раиса
Рождение ребёнка
02.11.1978
Сын: Казаков Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Казакова Раиса
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Казакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Казакова Раиса
Смерть
1993
Ромашки, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область