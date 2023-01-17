Казаков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Николай Петрович

Казаков Николай Петрович

avatar

Место рождения

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.01.1954

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Казаков Пётр Петрович

Мать: Казакова Мария Ивановна

Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Около 1977

Жена: Казакова Раиса

Рождение ребёнка
02.11.1978

Сын: Казаков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Казакова Раиса

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Казакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Казакова Раиса

Смерть
1993
Ромашки, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close