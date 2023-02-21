Казакова (Сендерихина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Сендерихина) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.03.2013

Муж: Казаков Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.2014

Сын: Казаков Тихон Валерьевич

Отец ребёнка: Казаков Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.2017

Дочь: Казакова Серафима Валерьевна

Отец ребёнка: Казаков Валерий Николаевич

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