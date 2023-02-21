Казакова (Сендерихина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.03.2013
Рождение ребёнка
11.09.2014
Отец ребёнка: Казаков Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.2017
Дочь: Казакова Серафима Валерьевна
Отец ребёнка: Казаков Валерий Николаевич