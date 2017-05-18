Казакова Серафима Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Серафима Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2017

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Около 1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2017

Отец: Казаков Валерий Николаевич

Мать: Казакова Любовь

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