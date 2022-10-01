Казакова (Жоголева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Жоголева) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1977

Муж: Казаков Николай Петрович

Рождение ребёнка
02.11.1978

Сын: Казаков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Казаков Николай Петрович

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Казакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Петрович

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