Казакова (Жоголева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1977
Рождение ребёнка
02.11.1978
Сын: Казаков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Казаков Николай Петрович
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Казакова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Петрович