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Егор (Георгий) Иванов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1838 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1873

Отец: Иван 2-й

Мать: Евдокия Петрова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1893

Жена: Мария Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1897

Дочь: Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Мария Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1898

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Мария Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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