Егор (Георгий) Иванов
Место рождения
Дата рождения22.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1873
Отец: Иван 2-й
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
05.11.1893
Жена: Мария Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1897
Дочь: Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Мария Ильина
Рождение ребёнка
23.07.1898
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Мария Ильина
Смерть
Неизвестно