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Евдокия Петрова

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1838

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Параскева Тарасова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1859

Муж: Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.03.1861

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1873

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1875

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1880

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван 2-й

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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