Евдокия Петрова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1838
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Параскева Тарасова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1859
Муж: Иван 2-й
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.03.1861
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван 2-й
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван 2-й
Рождение ребёнка
22.04.1873
Отец ребёнка: Иван 2-й
Рождение ребёнка
29.08.1875
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Иван 2-й
Рождение ребёнка
17.10.1880
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван 2-й
Смерть
Неизвестно