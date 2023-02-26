Мария Ильина
Место рожденияд.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1897
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
23.07.1898
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов
Смерть
Неизвестно