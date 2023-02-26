Мария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ильина

Место рождения

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Егор (Георгий) Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1897

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1898

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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