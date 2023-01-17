Богатёнков Александр Герасимович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1931
Сын: Богатёнков Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Богатёнков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
?.12.1936
Дочь: Коковина Александра Александровна
Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Казакова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Люлина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Богатёнков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Богатёнков Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно