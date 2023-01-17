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Богатёнков Александр Герасимович

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Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Богатёнков Герасим Аверьянович

Мать: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Богатёнков Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Богатёнков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.12.1936

Дочь: Коковина Александра Александровна

Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Казакова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Люлина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Богатёнков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Богатёнков Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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