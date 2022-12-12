Богатёнков Герасим Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Богатёнков Степан Герасимович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Богатёнков Александр Герасимович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Богатёнков Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Богатёнков Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1996
Дочь: Люкшина Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатёнков Василий Герасимович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатёнков Иван Герасимович
Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна
Смерть
1932