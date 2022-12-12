Богатёнков Герасим Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатёнков Герасим Аверьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Богатёнков Степан Герасимович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Богатёнков Александр Герасимович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Богатёнков Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Богатёнков Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1996

Дочь: Люкшина Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатёнков Василий Герасимович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатёнков Иван Герасимович

Мать ребёнка: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1932
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