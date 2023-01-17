Богатёнков Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатёнков Иван Герасимович

Богатёнков Иван Герасимович

avatar

Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богатёнков Герасим Аверьянович

Мать: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Богатёнков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Богатёнков Николай Иванович

Мать ребёнка: Богатёнкова Ксения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Богатёнков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Богатёнкова Ксения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Краснова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Богатёнкова Ксения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Богатенкова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатёнкова Ксения

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close