Богатёнков Иван Герасимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Богатёнков Николай Иванович
Мать ребёнка: Богатёнкова Ксения
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Богатёнкова Ксения
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Краснова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Богатёнкова Ксения
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Богатенкова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богатёнкова Ксения
Смерть
Неизвестно