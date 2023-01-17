Богатёнкова Ксения
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Богатёнков Николай Иванович
Отец ребёнка: Богатёнков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Богатёнков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Краснова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Богатёнков Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно