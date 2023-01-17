Богатёнкова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатёнкова Ксения

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Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Богатёнков Николай Иванович

Отец ребёнка: Богатёнков Иван Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Богатёнков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Богатёнков Иван Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Краснова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Богатёнков Иван Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатёнков Иван Герасимович

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