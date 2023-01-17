Богатёнкова (Мартынова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатёнкова (Мартынова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

?.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Богатёнков Степан Герасимович

Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Богатёнков Александр Герасимович

Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Богатёнков Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Богатёнков Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1996

Дочь: Люкшина Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатёнков Василий Герасимович

Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатёнков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
?.01.1958
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