Богатёнкова (Мартынова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти?.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Богатёнков Степан Герасимович
Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Богатёнков Александр Герасимович
Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Богатёнков Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Богатёнков Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович
Рождение ребёнка
05.12.1996
Дочь: Люкшина Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатёнков Василий Герасимович
Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатёнков Иван Герасимович
Отец ребёнка: Богатёнков Герасим Аверьянович
Смерть
?.01.1958