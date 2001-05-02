Богатёнков Дмитрий Герасимович
Место рождения
Дата рождения01.11.1911
Дата смерти02.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1039
Дочь: Казакевич Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Рождение
01.11.1911
Рождение ребёнка
03.02.1936
Дочь: Беляева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1937
Сын: Богатёнков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1941
Дочь: Ионова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1948
Дочь: Громова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1948
Сын: Богатёнков Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1951
Сын: Богатёнков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1954
Дочь: Богатёнкова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2001