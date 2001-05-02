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Богатёнков Дмитрий Герасимович

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Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

02.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1039

Дочь: Казакевич Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Рождение
01.11.1911

Отец: Богатёнков Герасим Аверьянович

Мать: Богатёнкова Анна Михайловна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1936

Дочь: Беляева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1937

Сын: Богатёнков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1941

Дочь: Ионова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1948

Дочь: Громова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Богатёнков Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1951

Сын: Богатёнков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1954

Дочь: Богатёнкова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Богатёнкова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатёнкова Александра Ивановна

Смерть
02.05.2001
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