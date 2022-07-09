Беляева (Богатёнкова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1936
Дата смерти09.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1936
Рождение ребёнка
02.11.1959
Дочь: Кулькова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.06.1963
Сын: Беляев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Беляев Александр Григорьевич
Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2022