Беляева (Богатёнкова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Богатёнкова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.02.1936

Дата смерти

09.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1936

Отец: Богатёнков Дмитрий Герасимович

Мать: Богатёнкова Александра Ивановна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1959

Дочь: Кулькова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
14.06.1963

Сын: Беляев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Беляев Александр Григорьевич

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Александр Григорьевич

Смерть
09.07.2022
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