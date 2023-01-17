Беляев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Александр Григорьевич

Беляев Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.10.1931

Дата смерти

12.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1959

Дочь: Кулькова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Беляева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.06.1963

Сын: Беляев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Беляева Анна Дмитриевна

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анна Дмитриевна

Смерть
12.09.1919
Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close