Беляев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1931
Дата смерти12.09.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1959
Дочь: Кулькова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Беляева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.06.1963
Сын: Беляев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Беляева Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Анна Дмитриевна
Смерть
12.09.1919