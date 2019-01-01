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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1655Ивановка (Криволучье), с. каз.при р. Чагре.98½21½258849884Церковь православная 1. Почтовая станция 1. Этапный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
932. Криволучье (Ивановка), село бывшее государственное, при реке Чагре, дворов 319, жителей 2 325, волостное правление (уездный город 98½ в.), церковь православная, школ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Криволучье-Ивановка2013157532677268428125496[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Криволучье-Ивановка. Б. госуд. Рус. Прав.4415Р. Чагра66101—54616351726
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56413Криволучье-Ивановкасело52°44'с.ш.49°33'в.д.N-39-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36626426101с Криволучье-Ивановкасело