село Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Криволучье-Ивановка

Красноармейский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1655Ивановка (Криволучье), с. каз.при р. Чагре.98½21½258849884Церковь православная 1. Почтовая станция 1. Этапный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Криволучско-Ивановская волость
932. Криволучье (Ивановка), село бывшее государственное, при реке Чагре, дворов 319, жителей 2 325, волостное правление (уездный город 98½ в.), церковь православная, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Криволучье-Ивановская волость
село Криволучье-Ивановка2013157532677268428125496[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Криволучье-Ивановская волость
С. Криволучье-Ивановка. Б. госуд. Рус. Прав.4415Р. Чагра6610154616351726

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноармейский район
56413Криволучье-Ивановкасело52°44'с.ш.49°33'в.д.N-39-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноармейский муниципальный район, Сельское поселение Криволучье-Ивановка
36626426101с Криволучье-Ивановкасело

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