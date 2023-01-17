Богатёнкова (Сергеева) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатёнкова (Сергеева) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Богатёнков Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Богатёнков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.12.1936

Дочь: Коковина Александра Александровна

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Казакова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Люлина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Богатёнков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Богатёнков Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатёнков Александр Герасимович

Смерть
Неизвестно
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