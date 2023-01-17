Богатёнкова (Сергеева) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Богатёнков Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Богатёнков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович
Рождение ребёнка
?.12.1936
Дочь: Коковина Александра Александровна
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Казакова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Люлина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Богатёнков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Богатёнков Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Богатёнков Александр Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно