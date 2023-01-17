Казакова (Богатёнкова) Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения05.05.1939
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1939
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Захарова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Казаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Александр
Смерть
2017