Казакова (Богатёнкова) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Богатёнкова) Евгения Александровна

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Место рождения

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.05.1939

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1939

Отец: Богатёнков Александр Герасимович

Мать: Богатёнкова Анастасия Андреевна

Головцево, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Захарова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Суходол, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1963

Муж: Захаров Иван Николаевич

Суходол, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Казаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Александр

Смерть
2017
Суходол, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
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