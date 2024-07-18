Шемонаев Иван (Иоанн) Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Крещение
Около 1888
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая.
Восприемник
09.02.1903
В этот день стал крёстным сыну жителя села Ганюшкино Зимовье, крестьянина Загайнова Павла Ильича и жены его Загайновой Анны Митрофановны (родная сестра), Никифору (родной племянник). Крещение проходил... Показать все
Бракосочетание
13.07.1907
Венчание проходило в церкви имени Вознесения Господня. Венчал священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Поручители по жениху - жители деревни Огнева Заимка, крестьяне Фёдор Иванович и ... Показать все
Поручитель
09.11.1908
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева Заимка, крестьянину Арсению Андреевичу Уколову в браке с жительницей села Медведского, крестьянской дочерью, девицей Василисой Егоровной Тара... Показать все
Военная служба
С ?.08.1914
Принимал участие в боях Первой Мировой войны. Служил в 301-ом Бобруйском полку.
Получение воинского звания/чина
После ?.09.1914
Получил звание рядового.
Ранение
02.12.1916
Поставы, Поставский район, Витебская область
Был ранен в бою от артиллерийского обстрела.
Лечение в госпитале
20.12.1916
Витебск, Витебская область
Поступил на лечение в Витебский лазарет при Красном кресте.
Смерть
Неизвестно