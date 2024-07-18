Шемонаев Митрофан Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Бракосочетание
До 1884
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Загайнова (Шемонаева) Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Митрофанович
Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Елисеева (Шемонаева) Елена Митрофановна
Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Огнева (Шемонаева) Дарья Митрофановна
Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: (Шемонаева) Агриппина Митрофановна
Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
11.11.1897
Сын: Шемонаев Фёдор Митрофанович
Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна
Поручитель
19.07.1909
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева Заимка, крестьянину Тихону Матвеевичу Шемонаеву в браке с жительницей деревни Огнева Заимка, крестьянской дочерью, девицей Надеждой Кирилловн... Показать все
Смерть
Неизвестно