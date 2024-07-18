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Шемонаев Митрофан Фёдорович

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Шемонаев Фёдор Карпович

Мать: Шемонаева (Бобрикова) Татьяна Петровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
До 1884

Жена: Шемонаева Дарья Максимовна

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Загайнова (Шемонаева) Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Митрофанович

Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Елисеева (Шемонаева) Елена Митрофановна

Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Огнева (Шемонаева) Дарья Митрофановна

Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: (Шемонаева) Агриппина Митрофановна

Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1897

Сын: Шемонаев Фёдор Митрофанович

Мать ребёнка: Шемонаева Дарья Максимовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
19.07.1909
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева Заимка, крестьянину Тихону Матвеевичу Шемонаеву в браке с жительницей деревни Огнева Заимка, крестьянской дочерью, девицей Надеждой Кирилловн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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