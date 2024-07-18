Шемонаева Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаева Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1884

Муж: Шемонаев Митрофан Фёдорович

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Загайнова (Шемонаева) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Митрофанович

Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Елисеева (Шемонаева) Елена Митрофановна

Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Огнева (Шемонаева) Дарья Митрофановна

Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: (Шемонаева) Агриппина Митрофановна

Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1897

Сын: Шемонаев Фёдор Митрофанович

Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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