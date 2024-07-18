Шемонаева Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1884
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Загайнова (Шемонаева) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Шемонаев Иван (Иоанн) Митрофанович
Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Елисеева (Шемонаева) Елена Митрофановна
Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Огнева (Шемонаева) Дарья Митрофановна
Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: (Шемонаева) Агриппина Митрофановна
Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович
Рождение ребёнка
11.11.1897
Сын: Шемонаев Фёдор Митрофанович
Отец ребёнка: Шемонаев Митрофан Фёдорович
Смерть
Неизвестно