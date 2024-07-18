Шемонаева (Уколова) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1907
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Венчание проходило в церкви имени Вознесения Господня. Венчал священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Поручители по жениху - жители деревни Огнева Заимка, крестьяне Фёдор Иванович и ... Показать все
Смерть
Неизвестно