Шемонаева (Уколова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаева (Уколова) Марфа Андреевна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.07.1907

Муж: Шемонаев Иван (Иоанн) Митрофанович

Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Венчание проходило в церкви имени Вознесения Господня. Венчал священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Поручители по жениху - жители деревни Огнева Заимка, крестьяне Фёдор Иванович и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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