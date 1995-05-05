Баринова (Савина) Таисия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Савина) Таисия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: Савин Владимир Михайлович

Мать: Елфимова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Баринов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Баринов Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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