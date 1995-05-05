Баринова (Савина) Таисия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Отец: Савин Владимир Михайлович
Мать: Елфимова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Баринов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баринов Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно