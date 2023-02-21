Елфимова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1891
Дата смерти03.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1920
Дочь: Баринова Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Савин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1922
Дочь: Борискина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Савин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1924
Дочь: Левыченко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Савин Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1969