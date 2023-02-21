Елфимова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимова Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1891

Дата смерти

03.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1920

Дочь: Баринова Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Савин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
05.01.1922

Дочь: Борискина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Савин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
24.07.1924

Дочь: Левыченко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Савин Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Владимир Михайлович

Смерть
03.09.1969
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