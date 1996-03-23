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Савин Владимир Михайлович

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Место рождения

г. Можайск

Дата рождения

1888

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Савин Михаил Михайлович

Мать: Савина Елизавета Сергеевна

г. Можайск
Рождение ребёнка
20.05.1920

Дочь: Баринова Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Елфимова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1922

Дочь: Борискина Нина Владимировна

Мать ребёнка: Елфимова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1924

Дочь: Левыченко Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Елфимова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елфимова Лидия Ивановна

Смерть
1942
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