Савин Владимир Михайлович
Место рожденияг. Можайск
Дата рождения1888
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
г. Можайск
Рождение ребёнка
20.05.1920
Дочь: Баринова Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Елфимова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1922
Дочь: Борискина Нина Владимировна
Мать ребёнка: Елфимова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1924
Дочь: Левыченко Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Елфимова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елфимова Лидия Ивановна
Смерть
1942