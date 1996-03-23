Борискина (Савина) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1922
Дата смерти23.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1922
Отец: Савин Владимир Михайлович
Мать: Елфимова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Борискин Валентин Анатольевич
Отец ребёнка: Борискин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Борискин Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Борискин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1996