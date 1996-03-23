Борискина (Савина) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискина (Савина) Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1922

Дата смерти

23.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1922

Отец: Савин Владимир Михайлович

Мать: Елфимова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Борискин Валентин Анатольевич

Отец ребёнка: Борискин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Борискин Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Борискин Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борискин Анатолий Иванович

Смерть
23.03.1996
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