Борискин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискин Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Борискин Валентин Анатольевич

Мать ребёнка: Борискина Нина Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Борискин Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Борискина Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борискина Нина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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