Борискин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Борискин Валентин Анатольевич
Мать ребёнка: Борискина Нина Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Борискин Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Борискина Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно