Баринов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти05.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Баринова Таисия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баринова Таисия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1995