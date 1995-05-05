Баринов Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаринов Василий Семёнович

Баринов Василий Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

05.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Баринова Таисия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Баринова Таисия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Таисия Владимировна

Смерть
05.05.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close