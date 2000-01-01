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Казюба Семен Валентинович
Казюба Семен Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.1981
Пол
Мужской
Отец
Казюба Валентин Григорьевич
Мать
Казюба Лидия Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1981
Отец:
Казюба Валентин Григорьевич
Мать:
Казюба Лидия Федоровна
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