Казюба Валентин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.08.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?
Рождение ребёнка
04.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казюба Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
21.10.1981
Сын: Казюба Семен Валентинович
Мать ребёнка: Казюба Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казюба Лидия Федоровна