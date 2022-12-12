Казюба Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казюба Валентин Григорьевич

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

15.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?

Отец: Казюба Григорий Семенович

Мать: Казюба Любовь Афанасьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казюба Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
21.10.1981

Сын: Казюба Семен Валентинович

Мать ребёнка: Казюба Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казюба Лидия Федоровна

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