Казюба Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казюба Лидия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казюба Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1981

Сын: Казюба Семен Валентинович

Отец ребёнка: Казюба Валентин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казюба Валентин Григорьевич

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