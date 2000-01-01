Казюба Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казюба Валентин Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1981
Сын: Казюба Семен Валентинович
Отец ребёнка: Казюба Валентин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно