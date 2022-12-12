Казюба Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения01.05.1918
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918
Отец: Казюба Семен
Мать: Казюба Вера
Призыв на военную службу
15.11.1938
Демобилизация
27.06.1946
Рождение ребёнка
19.12.1959
Дочь: Подунова Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Казюба Любовь Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.08.?
Сын: Казюба Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Казюба Любовь Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979