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Казюба Григорий Семенович

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

01.05.1918

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918

Отец: Казюба Семен

Мать: Казюба Вера

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Призыв на военную службу
15.11.1938
Демобилизация
27.06.1946
Рождение ребёнка
19.12.1959

Дочь: Подунова Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Казюба Любовь Афанасьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.08.?

Сын: Казюба Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Казюба Любовь Афанасьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казюба Любовь Афанасьевна

Смерть
1979
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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