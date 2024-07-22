Малков Сергей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1774
Отец: Малков Федор Лукич
Мать: Малкова Фекла Мироновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Бракосочетание
Около 1794
Жена: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795
Дочь: Шевелина (Малкова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 23 об
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 23об
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Малкова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Малкова Федора Сергеевна
Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1811
Сын: Малков Митрофан Сергеевич
Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 23 об
Смерть
Неизвестно