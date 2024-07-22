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Малков Сергей Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Малков Федор Лукич

Мать: Малкова Фекла Мироновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Малкова Марья Трофимовна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795

Дочь: Шевелина (Малкова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
1799

Сын: Малков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23 об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Малков Макар Сергеевич

Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23об
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Малкова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Малкова Федора Сергеевна

Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Малков Митрофан Сергеевич

Мать ребёнка: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23 об
Смерть
Неизвестно

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