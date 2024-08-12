Малкова Фекла Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1768
Муж: Малков Федор Лукич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Малков Федор Лукич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Малков Федор Лукич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Малков Федор Лукич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Малков Федор Лукич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Малков Федор Лукич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Смерть
До 1816