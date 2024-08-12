Малкова Фекла Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Фекла Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1768

Муж: Малков Федор Лукич

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Малков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Малков Федор Лукич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Малков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Малков Федор Лукич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Малков Симан Федорович

Отец ребёнка: Малков Федор Лукич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Малков Мартын Федорович

Отец ребёнка: Малков Федор Лукич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Малков Николай Федорович

Отец ребёнка: Малков Федор Лукич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Смерть
До 1816

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