Малков Митрофан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Малков Сергей Федорович
Мать: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 23 об
Рождение ребёнка
1832
Сын: Малков Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Малкова Федосья
ГАСО, рев1834, 56об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малкова Федосья
ГАСО, рев1834, 57л
Смерть
Неизвестно