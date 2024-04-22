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Малков Митрофан Сергеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Малков Сергей Федорович

Мать: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23 об
Рождение ребёнка
1832

Сын: Малков Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Малкова Федосья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 56об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Федосья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57л
Смерть
Неизвестно
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