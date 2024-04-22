Малков Макар Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Малков Сергей Федорович
Мать: Малкова Марья Трофимовна
ГАСО, 24-25-330, 23об
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Малкова Ефимья
ГАСО, рев1834, 56об
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Вера Макаровна
Мать ребёнка: Малкова Ефимья
ГАСО, рев1834, 57л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малкова Ефимья
ГАСО, рев1834, 57л
Смерть
Неизвестно