Малков Макар Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалков Макар Сергеевич

Малков Макар Сергеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Малков Сергей Федорович

Мать: Малкова Марья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23об
Рождение ребёнка
1825

Сын: Малков Иван Макарович

Мать ребёнка: Малкова Ефимья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 56об
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Вера Макаровна

Мать ребёнка: Малкова Ефимья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Ефимья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close