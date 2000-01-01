Кондрашов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1849
Дата смертиС 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1849
Отец: Кондрашов Тимофей
Мать: Кондрашова Ольга Авдеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Пётр
Мать ребёнка: Кондрашова Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Фёдор
Мать ребёнка: Кондрашова Улита Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Игнатий
Мать ребёнка: Кондрашова Улита Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1916