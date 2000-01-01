Кондрашов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1849

Дата смерти

С 1916

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1849

Отец: Кондрашов Тимофей

Мать: Кондрашова Ольга Авдеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Пётр

Мать ребёнка: Кондрашова Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Фёдор

Мать ребёнка: Кондрашова Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Игнатий

Мать ребёнка: Кондрашова Улита Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Улита Яковлевна

Смерть
С 1916
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