Кондрашова Улита Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти28.02.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Пётр
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Фёдор
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Игнатий
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Григорий
Смерть
28.02.1916