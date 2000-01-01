Кондрашова Улита Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашова Улита Яковлевна

Кондрашова Улита Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

28.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Пётр

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Фёдор

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Игнатий

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Григорий

Смерть
28.02.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close