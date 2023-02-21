Кондрашов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашов Григорий
Рождение ребёнка
13.02.1903
Дочь: Павлова Мария Петровна
Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
29.09.1910
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно