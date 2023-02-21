Кондрашов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашов Григорий

Мать: Кондрашова Улита Яковлевна

Рождение ребёнка
13.02.1903

Дочь: Павлова Мария Петровна

Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Федоровна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1910

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Кондрашова Агриппина Федоровна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Агриппина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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