Кондрашова (Огуренкова) Агриппина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1903
Дочь: Павлова Мария Петровна
Отец ребёнка: Кондрашов Пётр
Рождение ребёнка
29.09.1910
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Кондрашов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Пётр
Смерть
Неизвестно