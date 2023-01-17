Кондрашова (Огуренкова) Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Огуренкова) Агриппина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1903

Дочь: Павлова Мария Петровна

Отец ребёнка: Кондрашов Пётр

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1910

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Кондрашов Пётр

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Пётр

Смерть
Неизвестно
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